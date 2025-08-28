BiH gubi stotine miliona zbog ličnih interesa pojedinaca

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni na sjednici održanoj u srijedu nije razmatralo usvajanje Reformske agende, a zbog kašnjenja u julu je izgubljeno 108,5 miliona eura, što predstavlja deset posto sredstava predviđenih Planom rasta, navode iz Transparency International u BiH.

Dok zemlje u okruženju aktivno povlače sredstva iz evropskih fondova, BiH značajno zaostaje, čak i u odnosu na države koje su kasnije dobile evropsku perspektivu. Iz TI BiH stoga pozivaju Predstavnički dom Parlamentarne skupštine da održi posebnu sjednicu i usvoji zaključke kojima bi Vijeće ministara bilo obavezano da bez odlaganja prihvati Reformsku agendu.

Prema istom izvoru, vlasti u BiH više puta su prekoračile rokove koje su same postavile. Europska komisija je najavila novo smanjenje sredstava od dodatnih deset posto ukoliko Reformska agenda ne bude usvojena do kraja septembra.

– Jasno je da ključni donositelji odluka u BiH nastavljaju višegodišnje opstrukcije evropskih integracija. Provođenje reformi je ključno za uspostavu efikasne vladavine prava i borbu protiv korupcije, ali nosioci vlasti ponovo stavljaju lične i stranačke interese ispred interesa građana i vanjskopolitičkih ciljeva. S ovakvim pristupom, problemi u implementaciji mjera tek slijede, jer trenutno nisu usaglašene samo dvije od 113 mjera – ističu u TI BiH, dodajući da se radi o ukidanju entitetskog veta u Vijeću za državnu pomoć i popunjavanju nedostajućih sudija Ustavnog suda BiH.

Ove dvije sporne mjere, kako navode, često se koriste kao sredstvo za sabotažu cijelog procesa evropskih integracija, dok ostale obaveze u dokumentu godinama ostaju neispunjene.

TI BiH podsjeća i na netransparentnost u izradi Reformske agende. Vijeće ministara nije javno komuniciralo o procesu usvajanja, a nesuglasice su postale poznate samo kroz saopštenja političkih stranaka. Parlamenti i nadležne komisije ostali su pasivni, bez pokušaja da stave pitanje na dnevni red ili izvrše pritisak na izvršnu vlast. Ovaj proces jasno pokazuje da mehanizam koordinacije evropskih integracija, uspostavljen 2016. godine, ne funkcioniše, već se zloupotrebljava za blokade ključnih procesa.

Zbog svega navedenog, TI BiH apelira na Vijeće ministara da odmah usvoji Reformsku agendu, u skladu sa zahtjevima Evropske komisije, kako bi BiH osigurala pristup sredstvima iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Također pozivaju parlamente i nadležne komisije da na tematskim sjednicama i saslušanjima aktivno prate ovaj proces, vrše pritisak na izvršnu vlast i otvore proces prema javnosti. TI BiH podsjeća i na važnost redovnog usvajanja zakona i politika u evropskom putu, uz obavezne javne konsultacije, te upozorava na potrebu prestanka zloupotrebe evropskih integracija.