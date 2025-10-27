BiH jača spremnost za uvođenje EES i ETIAS kroz studijsku posjetu Italiji

Visoka delegacija Bosne i Hercegovine boravila je prošle sedmice u studijskoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Italije s ciljem upoznavanja s iskustvima Italije u pripremama za implementaciju Evropskog sistema za informacije i odobrenje putovanja (ETIAS) te Sistema ulaska/izlaska (EES) – dva ključna elementa modernizovane arhitekture upravljanja vanjskim granicama Evropske unije.

Posjeta je realizirana u posebno značajnom trenutku, neposredno nakon zvaničnog pokretanja EES sistema 12. oktobra, što označava novu fazu u upravljanju granicama i procedurama putovanja širom cijelog prostora Schengena.

Delegaciju Bosne i Hercegovine, koju je predvodio Mirko Kuprešaković, direktor Granične policije BiH, činili su članovi Radne grupe za monitoring provođenja Odluke o bezviznom režimu za građane BiH u EU, koju je imenovalo Vijeće ministara. U sastavu Radne grupe su također visoki predstavnici Ministarstva sigurnosti, Službe za poslove sa strancima, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Tužilaštva BiH i drugih ključnih institucija.

Učesnici su imali priliku razgovarati sa zvaničnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Italije te steći neposredan uvid u italijansko iskustvo uvođenja Sistema ulaska/izlaska (EES) kao i pripreme za predstojeće pokretanje Evropskog sistema za informacije i odobrenje putovanja (ETIAS), kao i u relevantne zakonodavne, operativne i tehničke aspekte upravljanja granicom. Posjeta je obuhvatila i terenske obilaske Međunarodnog aerodroma Leonardo da Vinci (Fiumicino) i luke Civitavecchia, koji su omogućili praktičan uvid u funkcionisanje EES sistema.

Ovom inicijativom institucije Bosne i Hercegovine dodatno jačaju svoju spremnost za predstojeće promjene u procedurama putovanja prema Evropskoj uniji te su sada u boljoj poziciji da informišu javnost o novim zahtjevima i procesima koji će pratiti bezvizna putovanja u EU, doprinosеći sigurnom, efikasnom i s evropskim praksama usklađenom upravljanju migracijama u zemlji.

Kuprešaković, šef delegacije i direktor Granične policije BiH je da Granična policija BiH aktivno učestvuje u pripremama za implementaciju sistema EES i ETIAS, u skladu sa standardima Evropske unije, što će doprinijeti efikasnijoj kontroli prelaska granice, unapređenju sigurnosti i očuvanju bezviznog režima za građane BiH.

– Kontinuirana razmjena iskustava sa državama članicama EU, poput Italije, jača uzajamno povjerenje i omogućava efikasniji odgovor na zajedničke izazove u oblasti granične sigurnosti i upravljanja migracijama – kazao je Kuprešaković.

Dodao je da Granična policija BiH nastavlja s provođenjem operativnih aktivnosti usmjerenih na sprječavanje krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih oblika organizovanog prekograničnog kriminala, te na efikasno upravljanje migracijama, naglašavajući da pravovremena razmjena informacija, zajedničko djelovanje i partnerski pristup ostaju ključni za suočavanje s ovim izazovima.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizirala je studijsku posjetu u okviru projekta “Jačanje kapaciteta za upravljanje migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini”, koji finansira Generalna direkcija za pitanja Italijana u inostranstvu i migracione politike Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije, u saradnji s projektom EU4FAST.

Ova aktivnost doprinijela je jačanju spremnosti institucija BiH za prilagođavanje predstojećem uvođenju ETIAS i EES sistema u Evropskoj uniji, kao i daljem usklađivanju s evropskim standardima i praksama, saopćeno je iz IOM-a.