BiH na prvom mjestu po broju izdatih radnih dozvola u Hrvatskoj

Od početka godine do 30. novembra u Hrvatskoj je izdato ukupno 160.176 dozvola za boravak i rad, pokazuju mjesečni statistički podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Od tog broja, 76.700 dozvola odnosi se na novo zapošljavanje, 64.009 na produženje već izdatih dozvola, dok je 19.467 dozvola izdato za sezonske poslove. Ovo su zvanični podaci MUP-a Hrvatske za period od 1. januara do 30. novembra 2025. godine.

U istom periodu, Policijska uprava Zagreb izdala je ukupno 40.170 dozvola za boravak i rad. Od toga je 18.724 dozvole izdato za nova zapošljavanja, 21.033 za produženje boravka i rada, te 413 dozvola za sezonski rad, prenose hrvatski mediji.

Prema dostupnim podacima, najveći broj dozvola za boravak i rad do 30. novembra 2025. godine izdat je državljanima Bosne i Hercegovine, ukupno 30.188. Slijede državljani Nepala sa 29.579 izdatih dozvola i Srbije sa 23.145. Značajan broj dozvola dobili su i državljani Filipina, njih 16.195, te Indije, sa ukupno 14.500 dozvola. Među zemljama iz kojih dolazi veći broj radnika su i Sjeverna Makedonija sa 11.384 izdate dozvole, Kosovo sa 5.860, Uzbekistan sa 5.161, Egipat sa 5.149, te Bangladeš sa 3.183 dozvole.