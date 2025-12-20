BiH na prvom mjestu po broju izdatih radnih dozvola u Hrvatskoj

RTV SLON
Radnici, radna snaga/ Bh. radnici/ Poslodavci u Federaciji planiraju angažman 40.000 stranih radnika
Foto: Ilustracija, radnici

Od početka godine do 30. novembra u Hrvatskoj je izdato ukupno 160.176 dozvola za boravak i rad, pokazuju mjesečni statistički podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Od tog broja, 76.700 dozvola odnosi se na novo zapošljavanje, 64.009 na produženje već izdatih dozvola, dok je 19.467 dozvola izdato za sezonske poslove. Ovo su zvanični podaci MUP-a Hrvatske za period od 1. januara do 30. novembra 2025. godine.

U istom periodu, Policijska uprava Zagreb izdala je ukupno 40.170 dozvola za boravak i rad. Od toga je 18.724 dozvole izdato za nova zapošljavanja, 21.033 za produženje boravka i rada, te 413 dozvola za sezonski rad, prenose hrvatski mediji.

Prema dostupnim podacima, najveći broj dozvola za boravak i rad do 30. novembra 2025. godine izdat je državljanima Bosne i Hercegovine, ukupno 30.188. Slijede državljani Nepala sa 29.579 izdatih dozvola i Srbije sa 23.145. Značajan broj dozvola dobili su i državljani Filipina, njih 16.195, te Indije, sa ukupno 14.500 dozvola. Među zemljama iz kojih dolazi veći broj radnika su i Sjeverna Makedonija sa 11.384 izdate dozvole, Kosovo sa 5.860, Uzbekistan sa 5.161, Egipat sa 5.149, te Bangladeš sa 3.183 dozvole.

pročitajte i ovo

BiH

Tržište rada bilježi pomake, nezaposlenost i dalje ostaje visoka

BiH

Najveći izvoznik iz BiH zatražio stečaj, poslao poruku radnicima

Istaknuto

Minimalna plata raste 2,7 posto, troškovi daleko veći

Vijesti

Hrvatska od 2027. uvodi jedinstveni elektronski sistem naplate cestarine

Vijesti

BiH na seizmički aktivnom području: Zemljotresi česta pojava

Sport

BiH u Ligi B Lige nacija: Žrijeb u februaru, poznati potencijalni...

Magazin

Ako imate laminatne podove, ovih pet grešaka ih najbrže uništava

Magazin

Izložba o Halidu Bešliću: Više od muzike, priča o ljudskosti i skromnosti

BiH

BiH dobila prve licencirane potražne pse po međunarodnim standardima

Istaknuto

Zagađenje zraka u BiH: Tuzla na vrhu liste najzagađenijih gradova

Sport

Elvedina Muzaferija sutra nastupa u svojoj jačoj disciplini, danas bez bodova

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]