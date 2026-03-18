BiH u Mejdanu dočekuje Kosovo, cilj je napraviti dobar rezultat pred revanš

Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u tuzlanskom Mejdanu igra jednu od najvažnijih utakmica u ovom kvalifikacionom ciklusu. Protivnik je selekcija Kosova, a cilj je jasan, napraviti dobar rezultat pred revanš koji se igra tri dana kasnije. Očekivanja u našem timu su velika, ali upozoravaju da protivnik ne smije biti potcijenjen.

Pred Zmajevima su dva meča protiv Kosova, koji mogu otvoriti vrata naredne faze borbe za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Iako dio javnosti ovu utakmicu vidi kao meč u kojem je Bosna i Hercegovina favorit, u našem taboru poručuju da mjesta opuštanju nema. Selektor Damir Doborac upozorava da Kosovo ima prepoznatljivu okosnicu tima, novog selektora i kvalitet koji traži maksimalan oprez od prve minute.

„Maksimalno smo oprezni, respektujemo reprezentaciju Kosova, ona zaista na prvu ne zvuči kao toliko atraktivan protivnik, međutim evo samo jedan podatak da u odnosu na prije tri godine, upravo ovdje u Tuzli kad smo igrali u kvalifikacije za Euro 2024 protiv te iste reprezentacije, nekih 80 do 90% igrača je tu. Oni imaju tu okosnicu što znači da imaju glavu i rep, doveli su novog selektora koji je s njima već jedan određen period, trenera iz Švedske, a znamo kakav rukomet oni gaje i sad pokušavaju prenijeti ovoj reprezentaciji“, kazao je Damir Doborac, selektor rukometne reprezentacije BiH.

Međutim, selektor ističe da je odaziv igrača nikad bolji te da posjeduju kvalitet za prolazak dalje. Reprezentativci poručuju da prihvatljiv ishod vide samo u pobjedi, ali da do nje mogu doći isključivo ozbiljnim pristupom i punim fokusom na teren.

„Ja lično, a vjerujem da svaki igrač ovdje koji se nalazi na ovom okupljanju, ne prihvata ništa drugo osim pobjede. Mislim da to nisu neka prevelika očekivanja, nego da je to sasvim nešto realno. Mi svi idemo ka tome i radimo da to ostvarimo i ja vjerujem da će to na kraju tako i biti“, govori Aldin Faljić, reprezentativac BiH.

Dodatni motiv bit će i podrška s tribina u Tuzli. Mejdan je i ranije znao nositi reprezentaciju u velikim utakmicama, a igrači vjeruju da bi podrška s tribina mogla donijeti dodatnu energiju u meču koji može usmjeriti cijeli nastavak kvalifikacija.

„Svi dobro znamo kakva je publika ovdje u Medanu. To je naš vjetar u leđa, tako da značit će nam dosta. Mi igramo, kao i svaka ekipa, duplo bolje kad ima dobru publiku, a mi smo poznati po tome da imamo jednu fantastičnu publiku, fantastično navijanje. Mislim da će to nama donijeti samo još jedan dodatni plus u našoj igri i u pobjedi“, rekao je Domagoj Alilović, reprezentativac BiH.

U našoj reprezentaciji svjesni su i kvaliteta protivnika. Kosovo je selekcija koja iz godine u godinu napreduje, ima nekoliko vrlo opasnih pojedinaca, a Zmajevi vjeruju da ključ može biti u čvrstoj odbrani i brzoj tranziciji. Upravo u tome bh. tim vidi svoju prednost.

„Ne želim nikog potcijenjivati, baš zbog toga što sam rekao da smo i mi ‘novonastala’ reprezentacija gdje moramo graditi rezultat i ovo će nam biti odlična provjera da vidimo koliko smo napredovali svi zajedno”, istakao je Ibrahim Haseljić, reprezentativac BiH.

Prva utakmica Bosne i Hercegovine i Kosova igra se sutra od 20 sati u tuzlanskom Mejdanu, dok je revanš na programu tri dana kasnije. U našem taboru poruka je jasna, nema gledanja unaprijed, nema kalkulacija, sav fokus je na prvoj utakmici i na rezultatu koji bi Zmajeve približio narednoj rundi kvalifikacija.