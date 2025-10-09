BIHAMK upozorava: Sve više kamera snima neregistrovana vozila

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) uputio je važno upozorenje svim vozačima da blagovremeno izvrše registraciju svojih vozila, jer se u sve više gradova postavljaju kamere koje automatski registruju neregistrovana vozila.

Kako navode iz BIHAMK-a, saobraćajnice u Bosni i Hercegovini, naročito u urbanim područjima, sve su bolje pokrivene savremenim kamerama koje automatski očitavaju registarske tablice i identifikuju vozila koja nisu uredno registrovana. Svaki prolazak takvog vozila pored kamere znači automatsko evidentiranje prekršaja i novčanu kaznu, bez zaustavljanja i bez prethodne najave.

Iz BIHAMK-a upozoravaju da dok vozač ne dobije prvu kaznu, može već imati desetine evidentiranih prekršaja, zbog čega ukupan iznos kazni može narasti na nekoliko hiljada konvertibilnih maraka.

“Kako biste izbjegli stres i nepotrebne troškove, provjerite datum registracije i na vrijeme izvršite produženje registracije svojih vozila”, poručuju iz BIHAMK-a.

Ova mjera, prema riječima stručnjaka, ima za cilj povećanje bezbjednosti u saobraćaju, ali i smanjenje broja vozila koja na cestama učestvuju bez važeće registracije.

Građanima se savjetuje da redovno provjeravaju rok važenja registracije, jer neregistrovana vozila ne samo da nose novčane kazne, već mogu dovesti i do oduzimanja vozila u slučaju ponovljenog prekršaja.