Bike Fest Panonika Tuzla 2025 okuplja bajkere i ljubitelje dobre muzike

Bike Fest Panonika Tuzla 2025 počinje 12. septembra na kompleksu Panonskih jezera i donosi bogat program uz stari duh moto susreta, dobru muziku i druženje u prepoznatljivom ambijentu. Manifestacija se održava u organizaciji Moto kluba “Tuzla” i JP Panonika Tuzla, a trajaće tri dana, od 12. do 14. septembra.

Prvog dana, u petak, učesnici će imati priliku uživati u kupanju na jezerima i druženju, a od 20 sati počinje muzički program u kojem nastupaju Igor Vukojević, Rock Ko Fol i TNT Bend. Ulaz za posjetioce iznosi 10 KM.

Subota donosi bogat sadržaj, od doručka za bajkere i stunt showa na Trgu slobode, do DJ pjena partyja, bajkerskih igara i defilea kroz grad. U 18 sati planirana je podjela nagrada i zahvalnica, dok će u 18:55 bajkeri kroz akciju “Bukom motora protiv tišine ALS-a” podržati Udrugu Neuron i obilježavanje dana borbe protiv ove bolesti. Muzički dio programa u subotu počinje u 20 sati, a publika će moći uživati u nastupima grupe KillerFace, Atomskog skloništa i Rock Apoteke, uz vatromet i plesne performanse. Ulaz i tog dana iznosi 10 KM.

Završni dan, nedjelja, rezervisan je za doručak i ispraćaj gostiju. Organizatori su se potrudili da bajkerima obezbijede besplatan ulaz, gratis obroke i vrijedne nagrade koje uključuju ljetovanje na Jadranu, kacige i moto opremu, a priznanja će biti dodijeljena i za najstarijeg bajkera, prvu bajkericu i najudaljeniji klub.

Ulaz za građanstvo biće omogućen na južnoj kapiji Panonike, na pješačkom prelazu iz gradskog parka, te na zapadnom ulazu Lovac. Organizatori podsjećaju da turiranje i pucanje iz auspuha nakon 20 sati nije dozvoljeno ni u kampu ni na ulicama grada.

Bike Fest Panonika Tuzla 2025 ponovo će ujediniti bajkere, ljubitelje rokenrola i sve one koji žele doživjeti jedinstvenu atmosferu na Panonskim jezerima.