Bike Fest Panonika Tuzla 2025 počinje danas u Tuzli, očekuju nas tri dana motora, muzike i zabave na Panonskim jezerima, ulaz za građane 10 KM

Danas počinje Bike Fest Panonika Tuzla 2025, trodnevna manifestacija koja će trajati do 14. septembra, a okuplja ljubitelje motora, rock muzike i kvalitetnog sadržaja, manifestaciju zajednički organizuju Moto klub Tuzla i JP Panonika.

Prvog dana u 12 sati otvara se kamp, dočekuju se bajkeri, posjetioci mogu uživati u kupanju na jezerima i druženju, a večer donosi nastupe Igora Vukojevića, grupe Rock Ko Fol i TNT Bend, uz go go dance performans, ulaz za građane je 10 KM. Subota donosi raznovrsan sadržaj: doručak i kupanje za bajkere od 10 sati, stunt show u podne na Trgu slobode, kratka vožnja kroz grad, zatim DJ pjena party i bajkerske igre u popodnevnim satima, nakon ručka podjela nagrada, u 18:55 sati akcija „Bukom motora protiv tišine ALS-a“, defile kroz grad u 19 sati.

Večer će ispuniti nastupi bendova KillerFace, Atomsko sklonište i Rock Apoteka uz vatromet i go go ples. U nedjelju u 9 sati doručak i ispraćaj gostiju, za bajkere besplatan ulaz i obroci, vrijedne nagrade za najbrojniji i najudaljeniji moto klub, najstarijeg bajkera i prvu bajkericu koja uđe u kamp. Ulaz za građane moguć je na južnoj kapiji Panonike (pješački prelaz iz parka) i zapadnoj kapiji Lovac, organizatori podsjećaju, turiranje i pucanje iz auspuha nakon 20 sati neće biti dozvoljeno.