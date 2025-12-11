Bingo Group isplatio dodatnih 1.000 KM radnicima uz novembarsku platu

Bingo Group isplatio je dodatnih 1.000 KM radnicima uz novembarsku platu i time nastavio tradiciju kojom iz godine u godinu potvrđuje da briga o zaposlenima ostaje u samom vrhu prioriteta ove najveće domaće poslovne grupacije. Dodatna naknada isplaćena je svim radnicima koji imaju više od šest mjeseci radnog staža, čime je obuhvaćen veliki broj uposlenika u svim sektorima kompanije.

Isplaćeno ukupno 7.808.000 KM

Za ovu isplatu izdvojeno je 7.808.000 KM, dok su porezi i doprinosi iznosili dodatnih 1.200.000 KM, pa ukupni iznos prelazi devet miliona maraka.

Bingo Group nastavlja potvrđivati da gradi poslovanje na temelju dugoročne stabilnosti i ulaganja u ljude. Ovakvi potezi dodatno pokazuju da je strateška usmjerenost kompanije i u složenijem tržišnom okruženju usmjerena na jačanje radne snage i održavanje povjerenja među zaposlenima.