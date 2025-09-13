Bivši premijer Slovenije: Sankcije Dodiku su simbolička poruka da je došao kraj jednoj eri

Bivši premijer Slovenije i europarlamentarac Marjan Šarec izjavio je za N1 da je odluka Slovenije o uvođenju sankcija Miloradu Dodiku važan signal i korak protiv politike koja destabilizira Bosnu i Hercegovinu.

– „Sigurno se situacija mijenja, nije više kao što je bilo. Mislim da takvoj politici, koja uzrokuje dezintegraciju BiH i ruši ustavni poredak, treba napraviti kraj. Potez Slovenije je jedan od koraka na tom putu“, poručio je Šarec.

On smatra da Dodikova retorika i ponašanje ne donose korist građanima BiH.

– „Narod u BiH, odnosno sva tri naroda, žele živjeti u miru, približiti se EU, imati mogućnost raditi, odgajati djecu i voditi normalan život. Ovakva politika to narušava“, rekao je Šarec.

Posebno je kritikovao Dodikove stalne izjave o otcjepljenju Republike Srpske i ugroženosti srpskog naroda.

– „Ako svaki dan slušamo te tvrdnje, to ne doprinosi miru. Bilo mi je smiješno kada je rekao da će se Srbi iz Slovenije iseliti i ići u RS. Sumnjam u to – ekonomska situacija je jasna, a ekonomija je ono što građanima najviše znači“, dodao je, naglasivši da se BiH treba fokusirati na evropsku perspektivu i sredstva iz Plana rasta.

– „Republika Srpska nije međunarodno priznata, država je jedino BiH“, naglasio je Šarec, dodajući da su građani umorni od nacionalističke retorike i tema koje koče razvoj.

Prisjetio se i osamdesetih kada je Slobodan Milošević uveo ekonomske sankcije Sloveniji:

– „Njegove kolege su mu tada rekle: Šta to radiš? Kažnjavaš nas, a ne njih! To je i danas tako. Srpski narod nije ugrožen, ja ih poštujem, ali ovakvom politikom se udaljavaju.“

Šarec je naglasio da Slovenija kao članica EU jasno poštuje međunarodno pravo.

– „Sankcije na ‘prvu loptu’ nisu baš efikasne posebno ako se svi ne pridržavaju, ali na duži period sigurno imaju efekat. Znamo da Republika Srpska nije ekonomski jaka, znamo da je Dodik išao u Moskvu da dobije kredite. Sankcije lične prema njemu imaju uticaja. Znamo da ima neku imovinu u Sloveniji, pa bi i na to moglo uticati. Sankcije su jaka simbolička poruka da je došao kraj jednoj eri“, izjavio je.

– „To je jedna politika koju gledamo 30 godina i nije donijela neke rezultate. Ne vidim da u Republici Srpskoj sve cvjeta“, zaključio je Šarec.