Bomba bačena u tuzlanskom naselju Krojčica

Uprava policije MUP TK-a zaprimila je danas 17.10.2025.godine prijavu građanina iz Tuzle, da je u ranim jutarnjim satima u naselju Krojčica pored pomoćnog objekta kuće u privatnom vlasništvu prijavitelja, od strane nepoznatog lica, bačena eksplozivna naprava.

Na mjesto događaja upućena je patrola policije PS Zapad, navodi prijave su potvrđeni, a o događaju obaviješten dežurni tužilac KTTK-a, prema čijim uputama su istražitelji OKP PU Tuzla izvršili uviđaj.Ovom prilikom nije bilo povrijeđenih lica.

Sve dalje radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju događaja poduzimaju se prema uputama i pod nadzorom tužioca.