Brisel: Bećirović i Costa o EU integracijama BiH

Put EU integracija BiH bio je fokusu sastanka predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denisa Bećirovića i predsjednika Evropskog vijeća Antonija Coste u Briselu.

Bećirović je naglasio da je svoju prvu radnu posjetu nakon preuzimanja predsjedavanja započeo upravo u Briselu, s ciljem da pošalje jasnu poruku o opredijeljenosti Bosne i Hercegovine za EU integracije BiH i evroatlantski put. Istakao je i zahvalnost Evropskoj uniji na kontinuiranoj političkoj, ekonomskoj i sigurnosnoj podršci.

Tokom razgovora poručeno je da su EU integracije BiH ključni vanjskopolitički prioritet, te da Bosna i Hercegovina dijeli vrijednosti Evropske unije i svoju budućnost vidi u punopravnom članstvu. Bećirović je naglasio i da je vanjska politika BiH u velikoj mjeri usklađena s politikama EU, čime se potvrđuje kredibilitet zemlje kao partnera.

U razgovoru je ukazano i na izazove na evropskom putu, uključujući, kako je navedeno, opstrukcije u radu državnih institucija i blokade usvajanja reformskih zakona neophodnih za napredak u procesu EU integracija BiH.

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa ponovio je čvrstu opredijeljenost Evropske unije za nezavisnu, suverenu i multietničku Bosnu i Hercegovinu, naglašavajući da EU ostaje posvećena njenoj evropskoj budućnosti.

Sagovornici su se složili da je za napredak EU integracija BiH neophodno intenzivirati reformske procese i ubrzati implementaciju Plana rasta za Zapadni Balkan.