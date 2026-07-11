Britanski ambasador odao počast žrtvama genocida u Srebrenici

Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini odao je počast žrtvama genocida u Srebrenici tokom obilježavanja 31. godišnjice u Memorijalnom centru Potočari.

Tom prilikom izrazio je solidarnost sa preživjelima i poručio da je odgovornost svih učiniti sve kako se ovakav zločin nikada više ne bi ponovio.

“Teška srca okupili smo se da se prisjetimo nevino oduzetih života u genocidu i podijelimo tugu s preživjelima. Odgovornost je na svima nama da spriječimo da se ovo ponovi. Bez sjećanja nema budućnosti. Uz sjećanje trebamo zajedno graditi bolju budućnost”, navedeno je u objavi Ambasade Velike Britanije u BiH.

Britanski ambasador je tokom posjete položio cvijeće i upisao se u knjigu sjećanja Memorijalnog centra, ističući značaj očuvanja istine, kulture sjećanja i zajedničkog rada na izgradnji mira.

Obilježavanju godišnjice genocida u Potočarima prisustvovali su brojni domaći i međunarodni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, porodice žrtava i građani koji su odali počast stradalima.