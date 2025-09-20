Brzi odgovor 2025: Drugi dan vojne vježbe u Tuzli

RTV SLON
EUFOR

Drugi dan multinacionalne vojne vježbe „Brzi odgovor 2025“ obilježile su tri velike simulacije u Tuzli, Mrkonjić Gradu i Mostaru, koje su pokazale spremnost i koordinaciju EUFOR-a, Oružanih snaga BiH i partnerskih jedinica.

Nadgledanje mase u Tuzli

U prvoj jutarnjoj sekvenci mađarska četa iz sastava Multinacionalnog bataljona EUFOR-a raspoređena je u Tuzli kako bi pratila mirne demonstracije. Vježba je bila fokusirana na kontrolu mase, situacijsku obaviještenost i koordinaciju sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine.

Ovaj segment vježbe posebno je naglasio ulogu EUFOR-a u pružanju podrške lokalnim institucijama i zajednicama u slučaju potrebe, te važnost zajedničkog djelovanja u očuvanju stabilnosti i sigurnosti.

pročitajte i ovo

Magazin

Kako nastaje margarin i zašto je toliko jeftin?

Magazin

Ovakav način hodanja može vam pomoći da izgubite i do 2 kilograma za mjesec dana

Magazin

Praktični savjeti: Ovo su greške pri pranju peškira koje smanjuju higijenu i trajnost

Istaknuto

Tuzla centar sportskog druženja: Triatlon i akvatlon obilježili Evropsku sedmicu sporta

Magazin

Nutricionisti savjetuju: Ovo je broj jedan namirnica za snižavanje visokog krvnog pritiska

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]