Brzi odgovor 2025: Drugi dan vojne vježbe u Tuzli

Drugi dan multinacionalne vojne vježbe „Brzi odgovor 2025“ obilježile su tri velike simulacije u Tuzli, Mrkonjić Gradu i Mostaru, koje su pokazale spremnost i koordinaciju EUFOR-a, Oružanih snaga BiH i partnerskih jedinica.

Nadgledanje mase u Tuzli

U prvoj jutarnjoj sekvenci mađarska četa iz sastava Multinacionalnog bataljona EUFOR-a raspoređena je u Tuzli kako bi pratila mirne demonstracije. Vježba je bila fokusirana na kontrolu mase, situacijsku obaviještenost i koordinaciju sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine.

Ovaj segment vježbe posebno je naglasio ulogu EUFOR-a u pružanju podrške lokalnim institucijama i zajednicama u slučaju potrebe, te važnost zajedničkog djelovanja u očuvanju stabilnosti i sigurnosti.