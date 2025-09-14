Brzi odgovor 2025: Rezervisti iz Mađarske i pripadnici NATO KFOR-a stigli u BiH

Rezervne snage iz Mađarske i pripadnici KFOR-a, međunarodnih mirovnih snaga koje na Kosovu predvodi NATO, ušli su u Bosnu i Hercegovinu preko graničnih prelaza Svilaj odnosno Klobuk.

Njihov zadatak je da se integriraju sa snagama EUFOR-a koje se već nalaze u zoni operacija, a u kojima trenutno djeluje osoblje iz 25 zemalja sudionica u misiji, te da se uključe u Brzi odgovor 2025, EUFOR-ovu veliku godišnju vježbu.

Među sudionicima ove višenacionalne aktivnosti bit će i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i agencija za provedbu zakona iz BiH.

Glavni cilj vježbe je poboljšati operativnu spremnost svih uključenih snaga i potvrditi trajnu potporu EUFOR-a partnerima u BiH u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u čitavoj zemlji, objavio je EUFOR.

