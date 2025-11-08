Brzo rješenje za odjeću koja miriše ustajalo pomoću ovog trika

Podignite ruku ako ste ikada iz ormara izvukli omiljeni topli džemper, obukli ga s namjerom da se ugrijete i odmah osjetili neugodan miris. Dobra vijest je da postoji jednostavan i brz trik kojim možete osvježiti zimsku garderobu bez pranja – a sve što vam treba već imate kod kuće.

Za ovaj trik potrebna vam je obična sprej boca i votka – čak i najjeftinija će sasvim dobro poslužiti. Napunite bocu votkom, pa lagano isprskajte odjeću s udaljenosti od oko 15 centimetara. Položite je na ravnu površinu i ostavite da se osuši na zraku.

Zašto to djeluje? Alkohol iz votke uništava bakterije koje uzrokuju neugodne mirise. Kada se tkanina osuši, votka potpuno ispari i ne ostavlja nikakav miris, pa nema bojazni da ćete „mirisati na alkohol“.

Ipak, važno je biti oprezan s osjetljivim materijalima poput svile i kože – njih je bolje odnijeti na hemijsko čišćenje. S druge strane, vunu, pamuk i poliester možete bez problema osvježiti ovim jednostavnim postupkom i učiniti da vaša zimska odjeća ponovo miriše svježe i čisto.

