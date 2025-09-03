Čavara: Nadam se da neće biti vanjskih uticaja na to ko će biti vlast u BiH

Ne možemo biti zadovoljni onim što je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine uradila od prvog mjeseca ove godine, ali ako posmatramo ovaj mandat u cjelini onda možemo reći da smo napravili veliki iskorak, donijeli niz evropskih zakona koji su nam otvorili vrata EU. Nedostaje nam još malo do otvaranja pregovaračkog procesa, kazao je u razgovoru za Fenu predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.

Izrazio je umjereni optimizam u pogledu usvajanja dva preostala zakona i imenovanja glavnog pregovarača, što su preostali preduvjeti za otvaranje pregovora s Evropskom unijom.

– Pored ovih tenzija koje imamo pred izbore i želje svake stranke i pojedinca da se što bolje pozicioniraju na izborima, nadam se da se neće mržnja koristiti kao temelj političke propagande, jer to stvara atmosferu nestabilnosti. Trebamo svi utjecati da mržnja prema drugim narodima ili pojedincima ne bude ono na čemu će se skupljati predizborni poeni. Trebamo se takmičiti koliko ćemo učiniti dobrobiti, koliko ćemo donijeti kvalitetnih zakona u interesu BiH – poručio je Čavara.

Govoreći o aktuelnoj krizi u svjetlu presude Miloradu Dodiku i najava referenduma te prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, Čavara je izrazio žaljenje što BiH nije u takvom stanju da državne institucije upravljaju političkim i drugim procesima.

– Nažalost, imamo visokog predstavnika koji uvijek može donijeti neku odluku bez konsultacija s domaćim vlastima, s onima koji su dobili povjerenje i odgovornost naroda i građana u BiH. Mnogo puta odluke visokih predstavnika destabilizirale su odnose u BiH, od 2001. do danas – ističe Čavara.

Naglasio je da insistira na poštivanju Ustava BiH i demokratskih institucija, jer njihovo nepoštivanje vodi u anarhiju. To je, dodaje, i stav HDZ-a BiH.

– Mi smo protiv separatizma, ali i protiv unitarizma. Jednostavno, zagovaramo provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se temelji na ravnopravnosti konstitutivnih naroda i na tome ćemo do kraja insistirati. Vjerujem da imamo dovoljno partnera za jednu takvu politiku stabilizacije stanja, jačanja institucija BiH, poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, jačanja partnerstva s EU i SAD-om – rekao je Čavara.

Ne smatra da zbog sadašnje krize postoji značajnija sigurnosna prijetnja.

– Pogotovo ne prijetnja kakvu smo imali početkom devedesetih. Ako postoji interes izvana, od onih koji upravljaju procesima, to se može dogoditi. Međutim, mislim da sada ne postoji takav interes, a u BiH nema ni kapaciteta za nemire šireg obima. Može li doći do nekog pojedinačnog incidenta, to je teško kontrolisati i tu možemo očekivati određene poremećaje, ali ništa značajno što bi moglo ugroziti ukupnu sigurnost u BiH. Upravo s ciljem jačanja sigurnosti moramo jačati institucije BiH – naglasio je Čavara.

Odgovarajući na pitanje o protivljenju HDZ-a BiH rekonstrukciji državne vlasti, odnosno uključivanju opozicionih stranaka iz RS-a u izvršnu vlast, kazao je da se radi o pokušaju prebacivanja odgovornosti na HDZ.

– Neko ko je odlučio krenuti u rekonstrukciju vlasti bez dogovora s predstavnicima hrvatskog naroda ne može očekivati da ćemo mi slijepo slijediti tuđe interese i raditi onako kako to neko želi. Od početka smo upozoravali da taj proces vodi u slijepu ulicu jer je ovo mandat i vlast formirana temeljem rezultata izbora 2022. godine. Tri delegata SNSD-a u Domu naroda omogućavaju da se u tom domu zaustavi bilo koja odluka koju ne žele većinski predstavnici srpskog naroda. Nemamo mehanizme za promjenu tog stanja i ako dođe do blokade evropskog puta, ne može HDZ snositi odgovornost što je neko krenuo u proces koji se po sadašnjem ustavnom uređenju ne može riješiti – kazao je Čavara.

Govoreći o izborima naredne godine i novim partnerstvima u vlasti, naglasio je da se nada kako prvenstveno neće biti vanjskog utjecaja na to ko će činiti vlast u BiH.

– Partneri HDZ-u i drugim strankama HNS-a su sve stranke koje dobiju povjerenje konstitutivnih naroda, jer Ustav definira potrebni kvorum za rad u Domu naroda. Stranke koje imaju u Domu naroda tri delegata, s njima je neminovno sarađivati. Partneri u vlasti su oni koji imaju većinsku podršku svog naroda. Problem s pojedinim strankama iz bošnjačkog naroda je u tome što smatraju normalnim oduzeti Hrvatima pravo izbora njihovih legitimnih predstavnika tamo gdje je to Ustav propisao. To jasno pokazuje da nemate iskrenu namjeru za partnerstvo, već želite poslušnika koji će ispunjavati vaše želje – poručio je Čavara.

Izrazio je žaljenje što će vjerovatno i naredni izbori biti održani bez reforme izbornog zakonodavstva.

– Tročlano Predsjedništvo BiH je utemeljeno Dejtonskim sporazumom kako bi se na najvišem nivou predstavnici konstitutivnih naroda dogovarali o ključnim pitanjima, a to je predstavljanje BiH u svijetu i upravljanje Oružanim snagama BiH, te vraćali povjerenje tih naroda u institucije države. Ako neko misli da može graditi poziciju 2:1 u Predsjedništvu i na tome graditi budućnost BiH na dejtonskim temeljima, apsolutno je pogrešno. Pozivam sve domoljube BiH da budu za BiH onakvu kakva jedino može biti – država jednakopravnih konstitutivnih naroda – istakao je Čavara.

Podsjetio je i na obaranje zakonskog prijedloga kojim bi njemu i drugim osobama pod američkim sankcijama bila omogućena isplata plata i drugih prava iz radnog odnosa, kazavši da će morati potražiti sudsku zaštitu.

– Kada predsjedavajućem Zastupničkog doma, a ranije predsjedniku Federacije, neka država izrekne sankcije, to bi trebao biti diplomatski skandal. Međutim, u poltronstvu ljudi prema pojedinim državama to se smatra normalnim. Egzistencija mene i moje porodice je ugrožena i nemam drugog izlaza nego sudskim putem tražiti svoja prava, jer 17 mjeseci ne ostvarujem nikakva prava iz radnog odnosa. Do sada sam to izbjegavao jer je apsurdno da moram tužiti instituciju u kojoj radim i koju trebam štititi kao visoki dom – zaključio je Čavara.