Christian Schmidt: U Minhenu niko nije podržao ideje o secesiji u BiH

Nedžida Sprečaković
chrisian schmidt ohr visoki predstavnik u BiH
Foto: Christian Schmidt visoki predstavnik u BiH

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je nakon završetka 62. Minhenske sigurnosne konferencije da nijedan od njegovih sagovornika u Minhenu nije podržao ideje o secesiji u Bosni i Hercegovini jer smatraju da bi to nanijelo štetu Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Schmidt je na konferenciji u Minhenu istakao da međunarodni partneri sve snažnije očekuju konkretne poteze domaćih vlasti na putu ka Evropskoj uniji, ali da nije mogao izvijestiti sagovornike o napretku BiH u tom pogledu, jer Parlamentarna skupština još nije usvojila dva zakona ključna za otvaranje pristupnih pregovora.

Naglasio je da „vrijeme za priču prolazi“ te da domaći političari moraju donijeti konkretne odluke, upozorivši da zbog zastoja Bosna i Hercegovina gubi značajna sredstva, procjenjuje se oko tri milijarde eura potencijalnih finansijskih sredstava.

Šefovi diplomatija i sigurnosnih politika učestvovali su u više bilateralnih razgovora na konferenciji, fokusiranoj na globalna pitanja međunarodne sigurnosti i regionalnu saradnju, gdje je podrška evropskim integracijama i stabilnosti Zapadnog Balkana bila jedna od centralnih tema.

Schmidt je poručio da je važno „početi raditi“ kako bi BiH ostvarila napredak u procesu reformi i evropskih integracija, te da se, prema njegovim riječima, nijedna od izjava o secesiji nije naišla na podršku međunarodnih partnera.

Klikom na fotografiju pogledajte originalni video:

 

pročitajte i ovo

Vijesti

Schmidt: RS nisam imao namjeru ukidati

Istaknuto

BHRT traži hitnu intervenciju visokog predstavnika

BiH

Grlić Radman nakon sastanka sa Schmidtom: Čvrsta podrška evropskom putu BiH

Vijesti

Zamjenih Schmidta Crishock na sastanku sa čelnicima stranaka u PD PSBiH

BiH

Prijevremeni izbori u RS-u pod budnim okom OHR-a, Schmidt najavio obilazak

Vijesti

Lakić i Schmidt o Južnoj interkonekciji i državnoj imovini

Vijesti

Tuzla servis: Rođeno je 13 beba

Vijesti

Oskarovac Robert Duvall preminuo u 96. godini

Vijesti

U Kladnju poginuo bivši komandant Vojske RS osuđen za ratne zločine

Istaknuto

Najvažnije noći u Ramazanu – Lejletul-Bedr i Lejletul-Kadr u mjesecu posta

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. februar

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]