Christian Schmidt: U Minhenu niko nije podržao ideje o secesiji u BiH

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je nakon završetka 62. Minhenske sigurnosne konferencije da nijedan od njegovih sagovornika u Minhenu nije podržao ideje o secesiji u Bosni i Hercegovini jer smatraju da bi to nanijelo štetu Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Schmidt je na konferenciji u Minhenu istakao da međunarodni partneri sve snažnije očekuju konkretne poteze domaćih vlasti na putu ka Evropskoj uniji, ali da nije mogao izvijestiti sagovornike o napretku BiH u tom pogledu, jer Parlamentarna skupština još nije usvojila dva zakona ključna za otvaranje pristupnih pregovora.

Naglasio je da „vrijeme za priču prolazi“ te da domaći političari moraju donijeti konkretne odluke, upozorivši da zbog zastoja Bosna i Hercegovina gubi značajna sredstva, procjenjuje se oko tri milijarde eura potencijalnih finansijskih sredstava.

Šefovi diplomatija i sigurnosnih politika učestvovali su u više bilateralnih razgovora na konferenciji, fokusiranoj na globalna pitanja međunarodne sigurnosti i regionalnu saradnju, gdje je podrška evropskim integracijama i stabilnosti Zapadnog Balkana bila jedna od centralnih tema.

Schmidt je poručio da je važno „početi raditi“ kako bi BiH ostvarila napredak u procesu reformi i evropskih integracija, te da se, prema njegovim riječima, nijedna od izjava o secesiji nije naišla na podršku međunarodnih partnera.

Klikom na fotografiju pogledajte originalni video: