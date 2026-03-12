Cijene dizela u FBiH od 2,41 do 2,96 KM po litri, najjeftinije u regionu

Federalno ministarstvo trgovine saopćilo je da se maloprodajne cijene dizelskog goriva na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno kreću između 2,41 i 2,96 KM po litri. Na pojedinim prodajnim mjestima razlika u cijeni može iznositi i do 0,50 KM po litri.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da su razlike u cijenama posljedica primjene mjera o ograničenju marži, ali i činjenice da se dio zaliha goriva nabavljen po ranijim cijenama još uvijek prodaje prema starim cjenovnicima, dok se nove isporuke formiraju prema aktuelnim ulaznim troškovima.

Kako bi se zaštitili potrošači i održala stabilnost tržišta, na snazi su i dalje ograničenja marži na naftne derivate. Maksimalna marža u veleprodaji iznosi 0,06 KM po litri, dok je u maloprodaji ograničena na 0,25 KM po litri.

Federalno ministarstvo trgovine pozvalo je građane da koriste mobilnu aplikaciju „FMT FBiH oil“, putem koje mogu u realnom vremenu provjeriti cijene goriva na benzinskim pumpama širom Federacije BiH. Aplikacija također omogućava prijavu eventualnih nepravilnosti, ukoliko vozači primijete razliku između istaknute i naplaćene cijene goriva.

Naglašeno je i da Federalna uprava za inspekcijske poslove redovno provodi kontrole na terenu, pri čemu su prijave građana značajan doprinos efikasnijem nadzoru tržišta.

Prema podacima za 8. mart 2026. godine, cijena litre dizela u Hrvatskoj iznosila je između 1,48 i 1,69 eura, u Sloveniji oko 1,46 eura, dok je u Srbiji cijena dizela 203 dinara, odnosno približno 3,37 KM po litri. Na osnovu tih poređenja iz Federalnog ministarstva trgovine ističu da su cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno najpovoljnije u regionu.