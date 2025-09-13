Cijene peleta i briketa naglo porasle, građane čeka skuplja sezona grijanja

Novi udar na džepove građana krenuo je poskupljenjem struje, a nastavlja se rastom cijena i drugih energenata. Nabavka drva, uglja i peleta postaje sve veći izazov jer su cijene u odnosu na prošlu sezonu više i do 15 posto, prenosi Nova BH.

Najveći skok bilježi pelet, koji je poskupio između 20 i 25 posto, a nove cijene formiraju se gotovo svake dvije sedmice. Prema riječima prodavača, tržište se stalno mijenja jer nabavna cijena raste, a potražnja pred sezonu grijanja dodatno pritišće ponudu.

„Kada je pelet u pitanju, prošle godine je bio 367 KM, a sada skoro 500 KM. Premium klasa ide i do 550 KM. Poskupio je i bukov briket. Sada je cijena 390 KM, a već će biti naredne sedmice i do 440 KM“, rekao je za Novu BH Muhamed Helać, dodajući da ni kupovina drva i uglja više nije jednostavan zadatak jer su i te cijene porasle.

Građani ističu da sve češće moraju birati između različitih energenata, ali i da su troškovi grijanja postali ozbiljan udar na kućni budžet.

Neki se okreću alternativnim izvorima grijanja poput klima uređaja i inverter sistema, dok drugi pokušavaju na vrijeme osigurati dovoljne količine ogreva po još koliko-toliko pristupačnim cijenama.

Trgovci upozoravaju da će, ako se trend nastavi, sezona grijanja biti jedna od najskupljih u posljednjih nekoliko godina, a pitanje je kako će se domaćinstva s nižim primanjima izboriti s dodatnim troškovima.