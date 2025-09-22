CIK BiH dobio sredstva za vanredne izbore u entitetu RS

Jasmina Ibrahimović
Ko ima, a ko krije? Imovinski kartoni izabranih zvaničnika pod lupom CIK-a
Centralna izborna komisija BiH (CIK BiH) jutros je dobila službenu potvrdu da je odobreno 6,4 miliona KM namijenjenih organizaciji vanrednih izbora za predsjednika entiteta Republika Srpska, potvrđeno je danas Feni.

Dokument je u petak potpisao zamjenik ministra finansija Muhamed Hasanović, nakon što je riješena višenedjeljna blokada koju je izazvao ministar Srđan Amidžić odbijanjem da stavi pečat na odluku.

CIK je još ranije donio odluku o prestanku mandata Miloradu Dodiku, ali je ona mogla stupiti na snagu tek nakon potvrde Apelacionog vijeća Suda BiH.

Dodik je potom najavio referendum krajem septembra na kojem bi se građani RS-a izjasnili da li priznaju odluke visokog predstavnika i presudu kojom je on smijenjen. Također je govorio i o secesiji RS-a.

Novac bi trebao biti na raspolaganju već danas, dok su izbori zakazani za 23. septembar.

