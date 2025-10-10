CIK BiH pokreće nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je, na svojoj 51. sjednici, donijela odluku o pokretanju postupka nabavke sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

Procijenjena vrijednost ove nabavke iznosi oko 75,2 miliona KM bez PDV-a, odnosno približno 88 miliona KM sa PDV-om.

Postupak će se provesti putem otvorenog postupka međunarodnog platnog razreda, a ugovor će biti zaključen s najpovoljnijim ponuđačem na period od četiri godine.

Planirana nabavka obuhvata širok spektar opreme i usluga, među kojima su uređaji za biometrijsku identifikaciju birača na 6.000 biračkih mjesta, softveri i licence za podršku tim uređajima, kao i potrošni materijal potreban za njihov rad.

Planirana nabavka papira i štampa glasačkih listića

Također, bit će nabavljeni i uređaji za skeniranje glasačkih listića, zajedno s glasačkim kutijama, vanjskim baterijama, softverskim rješenjima, te sistemom za upravljanje izborima.

U okviru ovog projekta planirana je i nabavka papira i štampa glasačkih listića prilagođenih skenerima, sa zaštitnim elementima koji osiguravaju autentičnost i sigurnost izbornog procesa.

Dio nabavke uključuje i usluge transporta opreme do biračkih mjesta i njen povrat u skladište, kao i obuku trenera i izborne administracije za korištenje i upravljanje novim uređajima.

Postupak javne nabavke i pripremu tenderske dokumentacije sprovest će Komisija za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, koju je danas imenovala CIK BiH. Komisija broji sedam članova i isto toliko zamjenskih, uz četiri stručnjaka izvan ugovornog organa.

Uvođenje biometrijske identifikacije i digitalnog skeniranja glasačkih listića predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u modernizaciji izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, s ciljem povećanja transparentnosti, sigurnosti i povjerenja građana u izborni sistem.

