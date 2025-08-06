CIKBiH prijavio prijetnje člana SNSD-a Nedeljko Eleka

Nakon što je direktor “Sarajevo-gasa” iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek i član Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na svom zvaničnom X profilu pozvao na pritiske na članove Centralne izborne komisije, iz CIK-a BiH su za Detektor potvrdili da je slučaj prijavljen i da pritisci ne mogu uticati na njihov rad.

Na poziv Detektora, Nedeljko Elek kaže da je imao namjeru vršiti pritisak na CIK i da je to uradio svjesno.

“Mislim da je njihova dužnost, kao predstavnika Republike Srpske, da čuvaju instituciju predsjednika Republike Srpske, a gledajući na njihove postupke koji su bili ranije, ja sumnjam u to i mislim da je svaka inicijativa i pritisak važna da ih podsjetimo na njihove dužnosti prema Republici Srpskoj“, kazao je on.

Na pitanje da li misli da je uredu da poziva na odgovornost članove CIK-a, Elek je potvrdio.

“To je javni prostor. Ja sam samo dao prijedlog da ih podsjetimo da su izabrani ispred RS-a i da moraju štititi. A ako budu glasali za ukidanje mandata predsjedniku RS-a, treba ih proglasiti nepoželjnim osobama“, kazao je on.

Elek je na društvenoj mreži X dobio komentare podrške, ali i kritike zbog upućene prijetnje.

“Proglasiti Vanju u Istočnom Sarajevu i Kalabu u Banjoj Luci personama non grata. Zakazati demonstracije ispod prozora. Zapamtite ova lica, srećemo ih“, napisao je Elek na X-u, gdje je objavio i fotografije dva člana CIK-a, među kojima je Vanja Bjelica Prutina.

Objava je nastala pred najavu odlučivanja CIK-a o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku.

Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić za Detektor je kazala da su upoznati s pritiscima i prijetnjama, navodeći da neće dozvoliti pozivanje na linč njihovih članova i da traže zaštitu institucionalnim koracima.

“Zbog takvih navoda, mi obavještavamo Direkciju za koordinaciju dopisom i prijavom jer je to stavljanje mete na čelo članovima CIK, to smo upravo jutros uradili“, kazala je ona.

Ona je objasnila da su kao institucija uvijek tražili pojačane mjere zaštite za članove kojima se stavlja meta na čelo.

Članica CIK-a BiH Vanja Bjelica Prutina za Detektor objašnjava da su prijetnje i pritisci česti u odnosu na količinu prijava kojima određena lica nisu zadovoljna, naglašavajući da se to dešava, iako nijednu odluku članovi ne mogu donijeti samostalno.

“Ali čini se da oprobanim receptom smatraju ad hominem napade, vršeći pritisak na pojedince, uz uvrede i prijetnje kao odraz sopstvene intelektualne impotencije“, kaže Bjelica Prutina.

Ona dodaje da takvi pritisci ne mogu uticati na odluke koje donose.

“Da li mi to otežava rad? Ne bih rekla, jer šta god da se desi, profesionalizam je iznad svega i mislim da to najbolje pokazuje moj rad u proteklih pet godina. Svaka prijetnja će biti proslijeđena nadležnim organima radi procjene rizika ugroženosti“, poručila je.

Iz Agencije za državnu službu BiH nisu odgovorili na upit Detektora o ovom slučaju niti o pokretanju postupka zaštite.

Sjednica CIK-a najavljena je za danas u 10 sati, a prema dnevnom redu Centralna izborna komisija će razmatrati i oduzimanje mandata Miloradu Dodiku, koji još uvijek obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske do njihove odluke, nakon presude kojom mu je na šest godina zabranjeno obavljanje političkih funkcija i izrečena godina dana zatvora zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske do objave teksta nisu odgovorili na upit Detektora da li će pružiti zaštitu članovima CIK-a.

Dodik je proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. u Banjoj Luci, svjesno i znajući da je visoki predstavnik Christian Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula iste godine, kao i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, preduzimao radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika.

Prema pravosnažnoj presudi, Miloš Lukić je oslobođen jer nije dokazano da je u svojstvu vršioca dužnosti direktora “Službenog glasnika” RS-a potpisao obrazac, čime je omogućio objavljivanje ukaza koje je potpisao Dodik.