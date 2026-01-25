Čišćenje snijega u Tuzli, vijećnici će razmatrati angažovanje privatnih firmi

Čišćenje snijega u Tuzli ponovo će se naći u fokusu Gradskog vijeća, nakon što je podnesena inicijativa da se razmotri mogućnost angažovanja privatnih firmi u zimskom održavanju puteva i ulica. Ova tačka dnevnog reda bit će razmatrana na narednoj sjednici vijeća, a povod su problemi koji su se pojavili tokom nedavnih snježnih padavina.

U inicijativi se navodi da postojeći sistem zimskog održavanja, zbog ograničenih tehničkih i kadrovskih kapaciteta nadležnih javnih preduzeća, u određenim situacijama ne može odgovoriti svim potrebama građana u razumnom roku. Posebno su, kako se ističe, ugroženi prilazni putevi, ulice nižeg prioriteta i naseljena mjesta sa otežanom pristupačnošću.

Predlagač inicijative vijećnik Mirza Malkočević smatra da bi angažovanje privatnih firmi, uz definisane kriterije, nadzor i rokove, omogućilo efikasnije, brže i ravnomjernije čišćenje snijega na području grada. Time bi se, navodi se u dokumentu, povećala sigurnost učesnika u saobraćaju, osigurao nesmetan pristup zdravstvenim, obrazovnim i drugim javnim ustanovama, te smanjio rizik od materijalne štete i ugrožavanja života građana.

U inicijativi se naglašava da bi uvrštavanje ove teme u dnevni red omogućilo raspravu o konkretnim mjerama i donošenje operativnih zaključaka s ciljem unapređenja odgovora grada na zimske vremenske uslove i bolju organizaciju zimskog održavanja u budućnosti.

Ako Gradsko vijeće prihvati inicijativu, predstoji rasprava o modelu po kojem bi privatne firme mogle biti uključene u sistem čišćenja snijega u Tuzli.