Crni led na cestama BiH otežava saobraćanje

Nedžida Sprečaković
Crni led na cestama BiH otežava saobraćanje
Crni led na cestama BiH otežava saobraćanje/ Foto: Ilustracija

Crni led, pojava veoma tankog sloja leda na kolovozu koji se stapa sa površinom ostavljajući dojam “crnog” leda izuzetno je opasna pojava na kolovozu.

Ova pojava napravila je velike probleme vozačima koji su se zaputili ka Bjelašnici, jednoj od najljepših bh. planina koja mami posjetitelje za vrijeme sniježnih dana.

Kako prenose mediji brojna vozila morala su stati sa strane saobraćajnice, a dodatne zastoje prouzrokovao je sudar grtalice i kombija.

Preminula žena nakon što je jutros na nju palo drvo

