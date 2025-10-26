Da li znate zašto, u kafiću, uz kafu dobijete čašu vode?

Mnogi misle da se čaša vode koja se poslužuje uz kafu daje kako bi se uz nju i pila, ali taj običaj ima sasvim drugačije porijeklo.

Navika posluživanja vode uz kafu potiče još iz 16. stoljeća, iz Turske i Grčke, gdje je ispijanje kafe bilo važan društveni ritual. U zapadnoj Evropi taj se običaj pojavio tek krajem 19. stoljeća. Ipak, prvobitno, voda uz kafu nije bila namijenjena za piće – već za žličicu.

Naime, tadašnje dame su se žalile da nakon miješanja kafe ne znaju gdje da odlože prljavu žličicu, jer se smatralo nepristojnim ostaviti je prljavu na tanjiriću. Ugostitelji su zato počeli posluživati čašu vode kako bi gosti mogli isprati žličicu prije nego što je spuste.

Običaj se promijenio 1873. godine, kada su uvedeni gradski vodovodi i čista izvorska voda. Ugostitelji su tada počeli nuditi čašu vode uz kafu kako bi pokazali da koriste ispravnu i čistu vodu u pripremi napitaka.

Danas se voda uz kafu poslužuje iz sasvim drugih razloga. Njena funkcija je da neutralizuje okus nepca prije i poslije ispijanja kafe, kako biste bolje osjetili aromu i kvalitetu napitka. Također, voda pomaže tijelu da ostane hidrirano, jer kofein ima blagi diuretski učinak i može izazvati dehidraciju, prenosi Tastylicious.com

Osim toga, voda ublažava moguće nuspojave kofeina, poput nervoze ili nesanice, pa je ovaj mali ritual postao i znak pažnje prema gostu – i tradicija koja je zadržala svoj šarm do danas.