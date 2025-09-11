Dan koji je šokirao svijet: 24 godine od napada na tornjeve u New Yorku

Jedanaesti septembar 2001. godine upisan je u savremenu historiju kao dan koji je zauvijek promijenio globalnu politiku, sigurnosne paradigme i međunarodne odnose. Nije to bio samo napad na Sjedinjene Američke Države, već događaj koji je otvorio novu eru – eru borbe protiv terorizma, redefinisanja sigurnosti i pomjeranja odnosa moći u svijetu.

Hronologija napada

Ujutro 11. septembra 2001. godine oteta su četiri putnička aviona američkih kompanija. Cilj je bio jasan – pretvoriti ih u oružje. Prvi avion, let American Airlines 11, u 08:46 sati udario je u sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku. Isprva se činilo da je riječ o nesreći, ali kada je u 09:03 sati drugi avion pogodio južni toranj, postalo je jasno da je riječ o koordiniranom terorističkom aktu.

Treći avion, American Airlines let 77, u 09:37 sati srušio se na Pentagon, dok je četvrti, United Airlines 93, pao na polje u Pennsylvaniji u 10:03 sati nakon što su putnici pružili otpor otmičarima. Pretpostavlja se da su mete bile Bijela kuća ili Kapitol.

U roku od dva sata svijet je svjedočio urušavanju njujorških “blizanaca”, simbola globalnog kapitalizma. Pentagon je bio oštećen, a gotovo 3.000 ljudi izgubilo je život. Među poginulima su bili državljani više od 90 zemalja, dok je ranjeno preko 6.000 osoba.

Ko je stajao iza napada?

Odgovornost je preuzela Al-Qaida, islamistička militantna mreža predvođena Osamom bin Ladenom. Napade 11. septembra planirao je Khalid Sheikh Mohammed, a otmičari su bili uglavnom državljani Saudijske Arabije, uz pojedince iz Egipta, Libana i UAE.

Dugotrajne posljedice

Dvadeset i četiri godine poslije, svijet i dalje nosi posljedice 11. septembra.

Za Sjedinjene Države, to je ostala nacionalna trauma koja je ojačala sigurnosni aparat i redefinisala percepciju neprijatelja. Za svijet, to je bio trenutak kada je optimizam posthladnoratovskog perioda zamijenjen osjećajem stalne prijetnje i nesigurnosti – osjećajem koji traje i danas.