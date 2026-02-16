Dan nezavisnosti BiH obilježava se 1. marta, praznik se ne prenosi na drugi dan

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da se Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježava 1. marta, u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti BiH, te da je riječ o neradnom danu za državne organe, preduzeća i druga pravna lica.

U saopćenju Ministarstva naglašeno je da se državni praznici, prema važećem zakonu, ne prenose, već se obilježavaju onoga dana na koji i padaju.

Kako je ove godine 1. mart u nedjelju, iz Ministarstva su pozvali sve pravne subjekte koji posluju nedjeljom, zbog prirode posla i rasporeda radnog vremena, da ispoštuju prava radnika koji rade na ovaj dan.

Ministarstvo podsjeća da radnici koji rade na Dan nezavisnosti imaju pravo na uvećanje plaće, u skladu sa članom 76. Zakona o radu.