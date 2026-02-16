Dan nezavisnosti BiH obilježava se 1. marta, praznik se ne prenosi na drugi dan

RTV SLON
Dan državnosti BiH - Prije 82 godine naša zemlja obnovila je svoju državnost.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da se Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježava 1. marta, u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti BiH, te da je riječ o neradnom danu za državne organe, preduzeća i druga pravna lica.

U saopćenju Ministarstva naglašeno je da se državni praznici, prema važećem zakonu, ne prenose, već se obilježavaju onoga dana na koji i padaju.

Kako je ove godine 1. mart u nedjelju, iz Ministarstva su pozvali sve pravne subjekte koji posluju nedjeljom, zbog prirode posla i rasporeda radnog vremena, da ispoštuju prava radnika koji rade na ovaj dan.

Ministarstvo podsjeća da radnici koji rade na Dan nezavisnosti imaju pravo na uvećanje plaće, u skladu sa članom 76. Zakona o radu.

pročitajte i ovo

Vijesti

Nemojte se iznenaditi ako sutra vidite kolone učenika sa zastavama BiH

Dijaspora

Prigodnim svečanim akademijama u Norveškoj je obilježen Dan nezavisnosti BiH

Magazin

US “Studenjak” patriotski podsjeća na obilježavanje Dana nezavisnosti uz podjelu zastavica

Istaknuto

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine: Simbol suvereniteta i slobode

Istaknuto

Poruka učenika iz Tuzle povodom 1. marta: Čuvajmo se međusobno!

Vijesti

Grad Tuzla obilježio 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Vijesti

U četvrtak prvi dan posta, poznati iznosi sadekatul-fitra i zekata

Tuzla i TK

Tuzla uvodi komunalne takse, kladionice će morati plaćati i po 20.000 KM?

Tuzla i TK

Općina Banovići izdvojila rekordna sredstva za učenike i studente

Tuzla i TK

Nacrt Regulacionog plana sjeverne strane ulice Kazan mahala u Tuzli, od sutra javni uvid

BiH

Učenici srednjih škola i studenti javno iznijeli zahtjeve ispred zgrade Tužilaštva KS

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]