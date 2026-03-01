Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine: Simbol suvereniteta i historijske odluke

Danas, 1. marta, Bosna i Hercegovina obilježava jedan od najznačajnijih datuma u svojoj modernoj historiji – Dan nezavisnosti. Ovaj praznik podsjeća na sudbonosni referendum održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, kada su se građani izjasnili za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, odvojenu od tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Historijska odluka naroda

Na referendumu su punoljetni građani Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine imali priliku odgovoriti na ključno pitanje:

“Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?”

Izlaznost je bila 63,6%, a čak 99,7% glasača odlučilo je podržati nezavisnost zemlje. Odluka o nezavisnosti potvrđena je 6. marta iste godine u Parlamentu Bosne i Hercegovine, čime je započeo put međunarodnog priznanja.

Međunarodno priznanje i borba za opstanak

Već 7. aprila 1992. godine, Evropska ekonomska zajednica i Sjedinjene Američke Države priznale su Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu. Međutim, umjesto mirnog početka nove ere, uslijedio je rat koji je trajao do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine.

Proglašenje državnog praznika

Bosna i Hercegovina je 28. februara 1995. godine zvanično proglasila 1. mart Danom nezavisnosti, a prvi put je obilježen 7. aprila iste godine. Iako ovaj praznik nije prihvaćen u cijeloj zemlji, on ostaje važan simbol suvereniteta i borbe za slobodu.