Danas četvrti Dan žalosti u Tuzli povodom tragedije u Domu penzionera

RTV SLON
Sutra dan žalosti u TK
Dan žalosti u Tuzlanskom kantonu

Na području grada Tuzle danas je Dan žalosti, četvrti uzastopni povodom tragičnog požara u Javnoj ustanovi Dom penzionera, u kojem je život izgubilo 13 osoba, a više osoba povrijeđeno.

Grad Tuzla proglasio je četverodnevnu žalost, koja traje od 6. do 9. novembra, nakon tragedije koja se dogodila 4. novembra u prostorijama Doma penzionera.

Tokom trajanja žalosti, zastave na zgradama Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova spuštene su na pola koplja, a otkazani su svi kulturni, zabavni i slični programi. U ugostiteljskim objektima neće se emitovati muzika.

Prema informacijama iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, trenutno je hospitalizirano 12 osoba koje su povrijeđene u požaru.

U Tuzli i okolnim mjestima prethodnih dana sahranjuju se tragično nastradali štićenici Doma penzionera, a građani se u tišini i s pijetetom opraštaju od svojih sugrađana.

Gradske vlasti još jednom su izrazile saučešće porodicama stradalih i zahvalile medicinskom osoblju, vatrogascima i građanima na pomoći i podršci tokom ovog teškog perioda.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Gradonačelnik Lugavić pojasnio: Sredstva za sanaciju Doma penzionera idu kroz budžet,...

Vijesti

Vlada KSB ponudila pomoć Tuzlanskom kantonu nakon tragedije u Domu penzionera

Istaknuto

Preminula još jedna žrtva požara u Domu penzionera Tuzla

BiH

Ambasador Katara uputio saučešće povodom tragedije u Tuzli

Tuzla i TK

U Tuzli proglašena četverodnevna žalost zbog tragedije u Domu penzionera

Vijesti

UKC Tuzla saopćio najnovije informacije o stanju povrijeđenih iz Doma penzionera

Tuzla i TK

Grad Tuzla završio ključne projekte sanacije puteva u prigradskim naseljima

Vijesti

Na današnji dan pao Berlinski zid: Početak kraja Hladnog rata

Vijesti

Američkim vojnicima u Njemačkoj preporučeno da hranu traže u javnim kuhinjama

BiH

Na današnji dan 1993. godine srušen je Stari most u Mostaru

Vijesti

Zatvaranje američke vlade paralisalo letove širom SAD-a: Otkazan veliki broj letova

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]