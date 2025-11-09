Danas četvrti Dan žalosti u Tuzli povodom tragedije u Domu penzionera

Na području grada Tuzle danas je Dan žalosti, četvrti uzastopni povodom tragičnog požara u Javnoj ustanovi Dom penzionera, u kojem je život izgubilo 13 osoba, a više osoba povrijeđeno.

Grad Tuzla proglasio je četverodnevnu žalost, koja traje od 6. do 9. novembra, nakon tragedije koja se dogodila 4. novembra u prostorijama Doma penzionera.

Tokom trajanja žalosti, zastave na zgradama Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova spuštene su na pola koplja, a otkazani su svi kulturni, zabavni i slični programi. U ugostiteljskim objektima neće se emitovati muzika.

Prema informacijama iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, trenutno je hospitalizirano 12 osoba koje su povrijeđene u požaru.

U Tuzli i okolnim mjestima prethodnih dana sahranjuju se tragično nastradali štićenici Doma penzionera, a građani se u tišini i s pijetetom opraštaju od svojih sugrađana.

Gradske vlasti još jednom su izrazile saučešće porodicama stradalih i zahvalile medicinskom osoblju, vatrogascima i građanima na pomoći i podršci tokom ovog teškog perioda.