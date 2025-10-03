Danas isplata penzija, penzionerima iz TK i jednokratna novčana pomoć

Danas počinje isplata penzija u Federaciji BiH. Budući da 5. oktobar, redovni datum isplate, pada u nedjelju, sredstva će biti isplaćena danas.

Najniža penzija iznosi 599,28 KM, zagarntovana 715,21 KM, dok je najviša 2.996,40 KM. Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je u junu bilo 371.648, iznosila je 760,03 KM. Septembarsku penziju primit će ukupno oko 458.632 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose približno 310 miliona KM.

Uz redovnu penziju, više od 38.000 penzionera u Tuzlanskom kantonu s najnižim primanjima dobit će i jednokratnu pomoć od 100 KM. Za tu namjenu Vlada TK izdvojila je 3,8 miliona KM, a sredstva će biti uplaćena zajedno sa septembarskom penzijom u petak, 3. oktobra.

Premijer TK Irfan Halilagić istakao je da se ova mjera realizuje već četvrtu godinu zaredom, te da će se nastaviti i naredne godine.

„Kantonalni nivo vlasti nije nadležan za ovu oblast, ali smo se opredijelili da u kontinuitetu pomažemo ovu kategoriju građana. Nijedan drugi kanton ne provodi sličnu mjeru, što smatramo važnom podrškom našim penzionerima“, naglasio je Halilagić.

Iz Federalnog zavoda PIO/MIO potvrdili su da pravo na pomoć imaju svi penzioneri s najnižom i srazmjernom penzijom koji su primili augustovsku penziju 2025. godine, osim onih kojima je prestalo pravo na penziju ili koji su trenutno u radnom odnosu.