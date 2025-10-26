Danas obilježavanje sedme godišnjice ubistva policijskih službenika Šehovića i Vujinovića

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije i Sindikata policije Kantona Sarajevo, danas će biti obilježena sedma godišnjica ubistva policijskih službenika Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Bit će položeno cvijeće na spomen-obilježje na mjestu ubistva u Geteovoj ulici te na mezaru Adisa Šehovića na Šehidskom mezarju Buća Potok i grobu Davora Vujinovića na groblju „Sveti Josip“ u Sarajevu.

U znak sjećanja na ubijene sarajevske policajce i ove godine se održava Memorijalni turnir u malom nogometu “Adis & Davor”, u organizaciji Sindikata policije Kantona Sarajevo.

Policijski službenici Adis Šehović i Davor Vujinović ubijeni su na dužnosti u naselju Alipašino Polje 26. oktobra 2018. godine.