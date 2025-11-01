Danas privremena obustava saobraćaja na mostu na Grabovom potoku

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građanke i građane da će danas, izvoditi radove na sanaciji kolovozne podloge na mostu na Grabovom potoku (most Grabovica – Palavrići).

Tokom izvođenja radova saobraćaj preko mosta bit će privremeno obustavljen u periodu od 07:00 do 17:00 sati.

Mole se građani i učesnici u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce, a stanovnike navedenog područja da, do okončanja radova, prilagode svoje kretanje i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.