Danas sjednica Skupštine TK, na dnevnom redu 13 tačaka

Skupština Tuzlanskog kantona zasjedat će u ponedjeljak, 29. decembra 2025. godine, a pred zastupnicima će se naći niz važnih zakonskih i finansijskih pitanja, uključujući Budžet TK za 2026. godinu, izmjene više zakona te informacije iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja i javnog zdravstva.

D n e v n i r e d:

Razmatranje prijedloga i usvajanje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu

Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu

Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za društvena i religijska istraživanja u Tuzli

Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju

Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o produženju važenja Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005 – 2025.

Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2026. godinu

Razmatranje prigovora i donošenje odluka o prigovorima na Odluku o imenovanju Nezavisnog odbora

Razmatranje Programa mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti po Izvještaju o finansijskoj reviziji Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hecegovine

Razmatranje Informacije o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu

Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja za period 2022/2023., 2023/2024. i 2024/2025. školska godina.