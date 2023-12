Danas sunčano, povoljna i biometeorološka prognoza

Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i veći dio dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 1, na jugu do 6, a najviša dnevna od 2 do 7, na jugu do 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza