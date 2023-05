Danas sunčano, temperature do 26 stepeni

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 20 do 26 °C.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije biće boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika će se umanjiti. Preporučljivo je slojevito se odjenuti. Kod osjetljivih osoba moguće su umjerene poteškoće u drugom dijelu dana, pretežno zbog viših temperatura zraka i mjestimično izraženijeg osjeta sparine.