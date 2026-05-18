Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature do 24 stepena

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Tokom poslijepodnevnih sati u pojedinim planinskim krajevima moguć je kratkotrajan i slab pljusak.

Puhaće slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretaće se uglavnom između 2 i 6 stepeni, dok će na jugu zemlje biti toplije, do 11 stepeni. Dnevne temperature dosezaće od 18 do 24 stepena Celzijusa.

Meteorolozi navode da će biometeorološke prilike biti povoljnije nego prethodnih dana zahvaljujući stabilnijim vremenskim uslovima. Ipak, zbog svježijih jutarnjih sati nakon vedrije noći, osjetljivim osobama savjetuje se dodatni oprez i prikladnije odijevanje prilikom boravka na otvorenom.

U ostatku dana očekuje se više sunčanih intervala i postepen porast temperature, što će doprinijeti ugodnijem osjećaju i smanjenju tegoba kod meteoropata i hroničnih bolesnika.