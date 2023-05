Danas u BiH pretežno sunčano vrijeme

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH danas pretežno sunčano. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab na jugozapadu Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku države sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 21 do 28 28 stepena Celzijevih.

Biometeorološka progoza relativno povoljna, mada bi u drugom dijelu dana opšta slika mogla biti nešto lošija, izraženije u dijelu Bosne. Pojačan osjet sparine, kod osjetljivijih osoba uzrokovat će slabiju glavobolju, umor, dekoncentraciju. Moguće je i da poslijepodnevni pljusak mjestimično pokvari ugođaj.