Denis Bećirović objavio fotografiju sa suprugom, u kratkom roku više od 1000 lajkova

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podijelio je na svojoj zvaničnoj Facebook stranici fotografiju sa suprugom Mirelom. Objava je za samo 23 minute prikupila je više od 1000 lajkova i veliki broj pozitivnih komentara.

Na fotografiji Bećirović pozira zajedno sa suprugom u opuštenoj atmosferi, uz zalazak sunca i vinovu lozu u pozadini. Mnogi korisnici društvenih mreža u komentarima su izrazili podršku i uputili pohvale na njihov izgled i sklad.

Objave iz privatnog života političara obično izazivaju veliko interesovanje javnosti, a ova fotografija Denisa i Mirele Bećirović očigledno je privukla pažnju i izazvala brojne reakcije građana.

