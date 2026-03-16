Denis Bećirović od danas predsjedavajući Predsjedništva BiH

Arnela Šiljković - Bojić
Bećirović: Čuvati državne interese BiH i strateška savezništva
Denis Bećirović, čaln Predsjeništva BiH/mart 2026.

Od danas dužnost predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, prema principu rotacije, u narednih osam mjeseci preuzima član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Rotacija se provodi na osnovu člana V stav (2) b. Ustava Bosne i Hercegovine, u vezi s članom 5 stav (2) Poslovnika o radu Predsjedništva BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 10/13, 32/13 i 22/14), saopćeno je iz Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Denis Bećirović će funkciju predsjedavajućeg preuzeti od člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, koji je tu dužnost obavljao od 16. jula 2025. godine.

