Detalji nesreće u Lukavcu: Poginuo motociklista iz Tuzle, troje povrijeđeno

Na magistralnom putu M-4 u mjestu Bistarac, grad Lukavac, sinoć oko 20:55 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač motocikla marke Harley.

Motociklom je upravljao G.L. (1983) iz Tuzle, dok je putničkim vozilom Golf upravljala M.S. (1999) iz Lukavca. U nesreći je vozač motocikla preminuo na mjestu događaja, što je potvrdio ljekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac. Vozačica automobila i dva saputnika zadobili su lakše tjelesne povrede, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Saobraćaj na ovoj dionici bio je u potpunosti obustavljen od 21:00 do 23:25 sati, a vozila su preusmjeravana na alternativne pravce. Uviđaj su obavili pripadnici OKP PU Lukavac pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.