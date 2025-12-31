Dio građana Tuzle posljednju noć u ovoj godini dočekuje bez električne energije

RTV SLON

Dio građana Tuzle posljednju večer u ovoj godini dočekuje u mraku, nakon što je u više gradskih i prigradskih naselja došlo do prekida u isporuci električne energije. Zvaničnih informacija iz Elektroprivrede za sada nema, ali građani s terena javljaju da su bez struje dijelovi naselja Tušanj, Rovine, dio Mandića, Sepetari, dio Slavinovića, Simin Han, Grabovica, Drežnik, kao i dio naselja Solina.

Kako navode građani, prekidi u snabdijevanju električnom energijom nastavljeni su i večeras, slično kao i prethodnih dana. Prema nezvaničnim informacijama, razlozi nestanka struje povezani su s kvarovima na trafostanicama, do kojih dolazi usljed preopterećenja elektroenergetske mreže.

Veliki broj domaćinstava u Tuzli i okolini koristi električnu energiju za grijanje, što značajno povećava potrošnju, posebno u večernjim satima. Dodatno opterećenje mreže stvara i povećan priliv građana koji žive van Bosne i Hercegovine, a koji se tokom praznika nalaze na odmoru u rodnom gradu.

Građani izražavaju nezadovoljstvo zbog učestalih prekida, posebno uoči dočeka Nove godine, te očekuju da nadležne službe u što kraćem roku otklone kvarove i osiguraju stabilno snabdijevanje električnom energijom. Za sada nije poznato kada bi struja mogla biti ponovo uspostavljena u svim pogođenim naseljima.

