„Djed i čokolada“ premijerno na sceni BKC-a TK

U okviru „22. Dana Mladih Tuzle“ kojim se ove godine obilježava 22 godišnjica postojanja i kontinuiranog rada Udruženja „Mladi Tuzle“ i Pozorišta mladih Tuzle, u četvrtak, 26.2.2026. godine u 19.30 sati na sceni Bosanskog kulturnog centra TK biće premijerno izvedena predstava za djecu „Djed i čokolada“

Djed i čokolada predstavlja emotivnu i toplu dječiju predstavu u kojoj glumci, kroz igru, humor i maštu, govore o ljubavi između djeda i unuke, te o suočavanju s gubitkom na djeci blizak i razumljiv način. Predstava spaja svakodnevne situacije i dječiju imaginaciju kako bi prikazala kako dijete doživljava velike životne promjene. Radnja prati odnos radoznale unuke i njenog djeda, ispunjen zajedničkim igrama, razgovorima i smijehom. Nakon gubitka djeda, djevojčica se suočava s tugom, zbunjenošću i strahovima koji se pojavljuju kroz snove i maštovite slike. Kroz ta iskustva ona postepeno uči da oni koje volimo ne nestaju, već na drugi način ostaju prisutni u našim sjećanjima i srcu.

Četiri glumca igraju više uloga i kroz dinamičnu scensku igru, muziku i pokret, stvaraju svijet dječije mašte u kojem se tuga, strah i ljubav prepliću. Predstava na nježan i topao način otvara prostor za razgovor o gubitku, emocijama i odrastanju, bez zastrašivanja i teških poruka.

U predstavi igraju: Melisa Smajić, Azra Hasanović, Tarik Dedajić i Danijel Pušonjić. Autorica teksta je Ismira Mašić, a režiju predstave potpisuje Ajla Bešić.

Predstava je ispitni projekat Edina Džaferovića, Ajdina Aldobašića, Eldara Ejubovića i Ajasa Alispahića, studenata treće godine „Produkcije“ na Akademiji dramskih umjetnosti Tuzla i producira se u koprodukciji s Bosanskim kulturnim centrom TK i uz podršku Teatra Kabare Tuzla.