/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 8. septembar

Nedžida Sprečaković
Dnevnik TV Slon, Crno i Bijelo
Nedžida Sprečaković, novinarka RTV Slon

Dnevnik TV Slon možete pratiti od ponedjeljka do subote od 18:30 sati, a iz današnjeg dnevnika izdvajamo:

U Službenom glasniku RS objavljena je odluka o neustavnoj Vladi ovog entiteta.
Veto Bošnjaka u Vijeću naroda RS nije zaustavio sporni zakon o imunitetu niti izmjene Zakona o referendumu.

Eurocontrol je deblokirao sredstva BHANSA-e, čime je osiguran nastavak naplate i raspodjele prihoda od korištenja bh. zračnog prostora.

Sutra će biti potpisan Sporazum o isplati jednokratne pomoći penzionerima u TK.

Roditelji u TK mogu ostvariti subvencije za troškove boravka djece u vrtićima.

U Banovićima je danas useljeno 30 porodica u novoizgrađene stanove.

Grad Tuzla dobit će zdravstveni profil stanovništva kao osnov za planiranje mjera podrške.

Pokret ka Gazi upozorava na razmjere razaranja i ljudske žrtve u Palestini.

OPEC+ u oktobru povećava proizvodnju nafte, ali sporijim tempom nego ranije.

Na Tušnju je odigran derbi Slobode i Čelika, a Zmajevi upisali novu pobjedu u kvalifikacijama.

Fudbalska reprezentacija BiH sutra u Zenici dočekuje selekciju Austrije.

Snimak dnevnika pogledajte na linku ispod:

