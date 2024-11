Sredstva za isplatu Federalnog ječijeg dodatka za oktobar puštena su Ministarstvu finansija, saopštio je to Adnan Delić, ministar rada i socijalne politike.

Federalni dječiji dodatak u oktobru dobit će 51.196 djece a ukupna sredstva koja su osigurana za ove namjene iznose 7.588.076 KM.

Isplata će biti do kraja sedmice, odnosno 15. novembra s obzirom na to da je od oktobra prošle godine utvrđen datum isplate dječijeg dodatka, a on je 15. u mjesecu.