Doboj Istok: Pješak smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći

Na magistralnom putu M-4 u mjestu Doboj Istok danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je smrtno stradao pješak, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila 10. marta 2026. godine oko 16.15 sati, a u njoj su učestvovali teretno motorno vozilo i pješak rođen 1946. godine.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi pješak je zadobio povrede od kojih je preminuo na mjestu događaja, a smrt je konstatovao ljekar Doma zdravlja Doboj Istok.

Uviđaj na mjestu nesreće obavljaju policijski službenici Policijske uprave Gračanica, a njime rukovodi dežurna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Saobraćaj na dionici magistralnog puta M-4 gdje se dogodila nesreća trenutno se odvija jednom saobraćajnom trakom.