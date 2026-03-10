Doboj Istok: Pješak smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći

Nedžida Sprečaković
bombe, policija, tuzla, zaprimljene dojave
Foto: Ilustracija

Na magistralnom putu M-4 u mjestu Doboj Istok danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je smrtno stradao pješak, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila 10. marta 2026. godine oko 16.15 sati, a u njoj su učestvovali teretno motorno vozilo i pješak rođen 1946. godine.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi pješak je zadobio povrede od kojih je preminuo na mjestu događaja, a smrt je konstatovao ljekar Doma zdravlja Doboj Istok.

Uviđaj na mjestu nesreće obavljaju policijski službenici Policijske uprave Gračanica, a njime rukovodi dežurna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Saobraćaj na dionici magistralnog puta M-4 gdje se dogodila nesreća trenutno se odvija jednom saobraćajnom trakom.

pročitajte i ovo

Vijesti

Napad u Tuzli: Muškarac prijavio da su ga nepoznate osobe napale...

BiH

Vozač sa 1,75 promila alkohola izazvao saobraćajnu nesreću kod Bratunca

Vijesti

Pretresi u TK: Zaplijenjene veće količine droge

Vijesti

Sarajevo: Muškarac zapalio automobil pa bježao i pucao na policiju

Tuzla i TK

Maloljetnici identificirani nakon incidenta na autobuskom stajalištu u Tuzli

Tuzla i TK

Saobraćajne nesreće u TK: Jutrošnja saobraćajka ponovo otvorila pitanje sigurnosti na...

Sport

Revanš četvrtfinala Kupa BiH: Tri utakmice u Doboju i Mostaru

Vijesti

Operativna akcija “Gold ”: Pretresi na šest lokacija

Tuzla i TK

Za sport u Tuzlanskom kantonu planirano 3,7 miliona KM

Vijesti

Priznanja za tuzlansku Hitnu pomoć: Zlatna značka za dr. Kulugliju Memišević

Vijesti

TK: Raspisan konkurs za stipendije učenicima i studentima iz boračke populacije

Učitati više