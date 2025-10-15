Doček Nove godine u Banovićima na otvorenom, poznato ko zabavlja publiku

RTV SLON

Doček Nove godine u Banovićima na otvorenom, poznato ko zabavlja publiku

Općina Banovići ove godine priprema nezaboravan doček Nove 2026. godine na otvorenom, a ugovor o organizaciji manifestacije već je potpisan. Nakon provedenog javnog poziva, za realizaciju programa izabrano je Udruženje „Cult B“, koje će biti zaduženo za kompletnu pripremu i izvođenje događaja.

Prema potpisanom ugovoru, „Cult B“ će organizovati novogodišnji program kojim će Banovićane i njihove goste u novu godinu uvesti popularni pjevač Aldin Čergić uz prateći bend. Očekuje se bogat muzički sadržaj, dobra atmosfera i raznovrstan program koji će privući veliki broj posjetilaca iz Banovića i okolnih mjesta.

Organizacija dočeka Nove godine dio je nastojanja Općine Banovići da svojim građanima pruži kvalitetne kulturno-zabavne sadržaje i učini kraj godine posebnim, uz zajedničko slavlje i pozitivnu energiju na gradskom trgu.

