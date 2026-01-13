Dodatna prava: Poznato koliko će iznositi minimalna boračka penzija u FBiH

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćili su da izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH ne umanjuju prava boračke populacije, niti ih izuzimaju iz zaštite najniže i zagarantovane penzije.

Predložena zakonska rješenja dodatno jačaju zaštitu boraca, dok bi amandman koji su podnijeli zastupnici Čavalić i Aliefendić imao negativne posljedice po ovu populaciju. Navedenim amandmanom borci bi ostali bez zakonski garantovanog minimuma penzije.

U praksi, to bi značilo da visina boračke penzije ne bi bila zaštićena ni najnižim, ni zagarantovanim iznosom, te bi se određivala isključivo prema uplaćenim doprinosima, bez zaštitnog mehanizma.

Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ističe da bi takav amandman trajno isključio borce iz zaštite koju pruža institut najniže i zagarantovane penzije, te da su izmjene napravljene da se borci sistemski zaštite i osigura im stabilna penzija.

Vlada Federacije BiH je na istoj sjednici utvrdila izmjene propisa o povoljnijem penzionisanju boraca. Minimalna boračka penzija u 2026. godini trebala bi iznositi oko 700 KM, a pri obračunu se računa i dvostruki staž po osnovu učešća u odbrani.

Najveći broj boraca ostvaruje penziju prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, koji im omogućava pravo na penziju već sa 57 godina, a nakon toga mogu istovremeno raditi i primati penziju.

Izmjene su donesene u skladu sa zaključkom Parlamenta FBiH, na zahtjev predstavnika penzionera, s ciljem zaštite sistema i uvođenja pravednijeg odnosa između rada, staža i visine penzije.

Zakon o PIO ne oštećuje borce, već im osigurava stabilnu i rastuću penziju, dok bi predloženi amandmani ostavili borce bez osnovne zakonske zaštite, navode iz Ministarstva rada i socijalne politike.