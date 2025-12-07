Dodik: Da smo željeli da gospodarite nama, ne bismo se toliko puta oslobađali

Lider SNSD-a Milorad Dodik ponovo je komentarisao političku situaciju u Bosni i Hercegovini, posebno u kontekstu reformi i zakona koji se očekuju na evropskom putu BiH. U objavi na mreži X poručio je da „svako malo pokušavaju da podvale neki nepostojeći ‘Dan D’ na evropskoj stazici BiH“, navodeći da su ovoga puta to „zakoni o sudu i o VSTS-u“. Dodao je i da je „jednom bilo iskrcavanje u Normandiji, a jednom je bio ‘Dan D’“.

Dodik je postavio pitanje: „Prvo nam recite po kojim zakonima će taj sud i sudije suditi, a tužioci optuživati? Jedna zemlja, a dva zakonodavca ne biva. Ako će suditi po zakonima koje nameće stranac, onda zašto od nas tražite da ga usvojimo?“ Naglasio je da se, kako kaže, prvo mora „počistiti nered koji je napravljen nametanjem, pa se onda može razgovarati“.

Upitao je i „zašto se prvo ne donesu izmjene Krivičnog zakona kojima će biti poništena sva dosadašnja nametanja“. U nastavku je poručio: „Hoćete nas u Evropi, dajte nam evropske standarde. Vladavina prava nije kada pojedinac nameće zakon. I tretirajte nas kao partnere, a ne podanike koje bi navodno da primite, ali bez prava glasa i prava odlučivanja. Da smo željeli da gospodarite nama, ne bismo se toliko puta oslobađali.“