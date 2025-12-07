Dodik: Da smo željeli da gospodarite nama, ne bismo se toliko puta oslobađali

RTV SLON
Dodik bez podrške i bez dijaloga
Milorad Dodik

Lider SNSD-a Milorad Dodik ponovo je komentarisao političku situaciju u Bosni i Hercegovini, posebno u kontekstu reformi i zakona koji se očekuju na evropskom putu BiH. U objavi na mreži X poručio je da „svako malo pokušavaju da podvale neki nepostojeći ‘Dan D’ na evropskoj stazici BiH“, navodeći da su ovoga puta to „zakoni o sudu i o VSTS-u“. Dodao je i da je „jednom bilo iskrcavanje u Normandiji, a jednom je bio ‘Dan D’“.

Dodik je postavio pitanje: „Prvo nam recite po kojim zakonima će taj sud i sudije suditi, a tužioci optuživati? Jedna zemlja, a dva zakonodavca ne biva. Ako će suditi po zakonima koje nameće stranac, onda zašto od nas tražite da ga usvojimo?“ Naglasio je da se, kako kaže, prvo mora „počistiti nered koji je napravljen nametanjem, pa se onda može razgovarati“.

Upitao je i „zašto se prvo ne donesu izmjene Krivičnog zakona kojima će biti poništena sva dosadašnja nametanja“. U nastavku je poručio: „Hoćete nas u Evropi, dajte nam evropske standarde. Vladavina prava nije kada pojedinac nameće zakon. I tretirajte nas kao partnere, a ne podanike koje bi navodno da primite, ali bez prava glasa i prava odlučivanja. Da smo željeli da gospodarite nama, ne bismo se toliko puta oslobađali.“

pročitajte i ovo

Istaknuto

Poznati datumi i satnice mogućih utakmica Zmajeva na Svjetskom prvenstvu

BiH

Njemački div premješta proizvodnju u BiH: U planu do 1.000 radnika

BiH

Shekerinska: NATO prati ruski uticaj u BiH i regionu, Rusija pokušava...

Istaknuto

BiH saznala moguće rivale u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva

BiH

BiH i dalje ne provodi presude Suda u Strasbourgu: VKBI upozorava...

Vijesti

Izbori u RS-u: Posebne naredbe za ponovno brojanje glasova

Sport

Rukometaši Slobode poraženi od Leotara

Tuzla i TK

Crveni križ Tuzla obilježio Međunarodni dan volontera

Istaknuto

Njemačka traži dobrovoljce za izolaciju od 100 dana, uz naknadu od 23.000 eura

BiH

Od sutra znatna promjena vremena

Magazin

Objavljena lista najčitanijih Wikipedia članaka u 2025. godini

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]