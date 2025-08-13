Dodik novčanu kaznu treba uplatiti u narednih mjesec dana

Sud Bosne i Hercegovine obavijestio je javnost da je 12. augusta donio rješenje kojim se kazna zatvora od godinu dana, na koju je osuđen Milorad Dodik, mijenja novčanom kaznom.

Prema Krivičnom zakonu BiH, Dodik je dužan u roku od 30 dana platiti kaznu u vrijednosti 36.500 KM, a iz Suda navode da uplate još nije bilo, javlja Detektor.

– Novčana kazna nije niti je mogla biti uplaćena prije eventualne pravosnažnosti rješenja – navode iz Državnog suda.

Milorad Dodik je početkom augusta pravosnažnom presudom proglašen krivim da je od 1. do 9. jula 2023. u Banjoj Luci, svjesno i znajući da je visoki predstavnik Christian Schmidt donio odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH od 1. jula iste godine, kao i odluku kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS-a, preduzimao radnje s ciljem nastavka zakonodavnog postupka, ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika.

Osuđen je na godinu dana zatvora i izrečene su mu mjere sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od šest godina.

Nakon izrečene presude, Centralna Izborna komisija BiH je Dodiku oduzela mandat predsjednika RS-a, ali ova odluka još uvijek nije pravosnažna jer je na nju dozvoljena žalba Apelacionom odjelu Državnog suda, koju je Odbrana već uputila.

Odbrana je poslala apelaciju na presudu Ustavnom sudu BiH i zatražila privremenu mjeru prolongiranja izvršenja presude do donošenja odluke ovog Suda.