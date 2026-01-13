Pokrenut postupak dodjele područja djelovanja veterinarskim stanicama u Gradačcu

Nedžida Sprečaković
Pokrenut postupak dodjele područja djelovanja veterinarskim stanicama u Gradačcu
Foto: ilustracija/ Pexels

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona obavijestilo je o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja veterinarskim stanicama na epizootiološkoj jedinici Gradačac, koja obuhvata 37 naseljenih mjesta, prema Pravilniku o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja.

U obavještenju se navodi da kantonalno ministarstvo, na osnovu propisa, izrađuje grafički prikaz granica područja djelovanja te poziva sve veterinarske stanice registrirane na navedenoj epizootiološkoj jedinici da podnesu zahtjev za dodjelu odgovarajućeg područja djelovanja koristeći Obrazac broj 2 i prilože traženu dokumentaciju.

Epizootiološka jedinica Gradačac obuhvata niz naseljenih mjesta, među kojima su Bagdale-Ahmetaši, Biberovo Polje, Bukva, Centar, Gornja i Donja Međiđa, Jasenica, Srnice Donje i Gornje, Sibovac, Vučkovci i Zelinja Donja i Srednja, kao i druge lokalne zajednice koje su jasno navedene u Odluci.

Prema pravilima, registrovana veterinarska stanica može podnijeti zahtjev za jedno ili više područja djelovanja unutar epizootiološke jedinice na kojoj je registrovana, pod uslovom da posjeduje rješenje o obavljanju veterinarske djelatnosti. Dodjela područja djelovanja vrši se putem rješenja koje Ministarstvo donosi na period od pet godina.

Veterinarske stanice zainteresovane za dodjelu područja moraju podnijeti zahtjev najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja Odluke u dnevnom listu „Večernji list BH“ Mostar, uz obaveznu dokumentaciju i spisak uposlenih veterinara koji pokažu stručnu osposobljenost za obavljanje djelatnosti na traženom području. Zahtjevi se dostavljaju u Centralnu pisarnicu – Ured za zajedničke službe kantonalnih organa na adresu Fra Grge Martića br. 8 u Tuzli, uz jasno označenu kovertu kako bi se izbjeglo neželjeno otvaranje prije službene procedure.

Ovaj korak kantonalnih vlasti predstavlja važnu administrativnu fazu u organizaciji veterinarskih usluga na području Tuzlanskog kantona, s ciljem bolje koordinacije intervencija i zdravstvene zaštite životinja unutar epizootioloških jedinica.

